NBA 2020: i risultati della notte (10 febbraio). Gallinari non basta ad OKC contro Boston, Utah beffa Houston sulla sirena (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020. Vittorie esterne di misura per Boston Celtics e Utah Jazz, che passano rispettivamente ad OKC e Houston, mentre i Los Angeles Clippers annichiliscono i Cleveland Cavaliers. Andiamo dunque a vedere quanto accaduto oltreoceano. Nel primo match della serata i Boston Celtics sbancano in volata il campo degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-112 e infilano la settima vittoria consecutiva (la decima nelle ultime 11 giocate). Ottima prestazione collettiva per il team allenato da Brad Stevens, che manda tutto il quintetto titolare in doppia cifra: spiccano i 27 punti di Kemba Walker e la doppia doppia da 26 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum. Sull’altro fronte, non bastano ai Thunder i quattro giocatori sopra quota 20: tra questi i più prolifici sono Danilo ... oasport

