Gregoretti, Giulia Bongiorno avverte Salvini: "Occhio a chiedere il sì al processo, i tempi sono lunghi" (Di lunedì 10 febbraio 2020) A due giorni dal voto in Senato sull'autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti, è Giulia Bongiorno a mettere in guardia Matteo Salvini. "Spero davvero che il leader della Lega decida di non avallare la linea dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti" esordisce in un colloquio con Il liberoquotidiano

Libero_official : L'avvertimento di #GiuliaBongiorno a ridosso del voto al Senato#Gregoretti #MatteoSalvini - AngeloGaraventa : Gregoretti, Giulia Bongiorno avverte Salvini: 'Occhio a chiedere il sì al processo, i tempi sono lunghi' - neXtquotidiano : Giulia Bongiorno consiglia a #Salvini di non dare l’ok sulla #Gregoretti -