Zamorano: "Ho informazioni sicure: Vidal andrà all'Inter in estate" (Di domenica 9 febbraio 2020) L'ex attaccante nerazzurro parla del futuro del connazionale: "So quanto è importante per Conte, arriverà a Milano l'anno prossimo". foxsports

EasyGadget_ID : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Zamorano svela: 'In estate arriva #Vidal, ho informazioni sicure'. L'ex attaccante nerazzurro non ha dubbi: 'D… - sportli26181512 : #Calciomercato #Inter Zamorano svela il retroscena di mercato: “Arturo Vidal andrà all’Inter a giugno”: L'ex attacc… - sportli26181512 : 'Vidal all'Inter in estate'. Lo dice Zamorano a una radio cilena: L'ex attaccante dell'Inter si sbilancia sul futur… -