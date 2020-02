Samsung Galaxy S20 e Fold 2: data presentazione ufficiale, le ultime (Di domenica 9 febbraio 2020) Samsung Galaxy S20 e Fold 2: data presentazione ufficiale, le ultime Samsung Galaxy S20 e Fold 2: data presentazione ufficiale, le ultime Save the date, l’11 febbraio verrà presentato lo smartphone S20 della casa sudcoreana Sasmung. A pochi giorni dall’evento impazzano i tweet dei leakers che fanno salire trepidantemente l’attesa. Tra le novità del modello S20 spicca la connettività di ultima generazione, 5G e il comparto fotografico. Andiamo a vedere ora tutto ciò che sappiamo al momento sul dispositivo e quali novità ci sono riguardo al Fold 2. Samsung Galaxy S20 e Fold 2: Unpacked 2020, in arrivo l’11 febbraio Sia Android che Samsung si sono alleati su Twitter per tenere alta l’attenzione. Le novità di Unpacked 2020, evento dedicato ai dispositivi mobili dell’azienda sudcoreana, potrebbe rilasciare anche qualche novità sul lato ... termometropolitico

CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Galaxy A51 Smartphone, Display 6.5' Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 400… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Galaxy Note10 Lite, Display 6.7', 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 4500 mAh, 4G, Hybri… -