Marco Liorni, record contro Silvia Toffanin: Italia Si batte Verissimo (Di domenica 9 febbraio 2020) Italia Si speciale Sanremo, ascolti: Marco Liorni batte Verissimo di Silvia Toffanin Settimana memorabile quella che si è appena conclusa per Rai1, non solo per i risultati eccellenti che Amadeus ha ottenuto ogni sera con il Festival di Sanremo, ma anche per gli ottimi ascolti di tutte le trasmissioni del daytime, che hanno segnato dei veri e propri record, come Unomattina, Storie Italiane, Vieni da me e La vita in diretta. E l’ultimo (solo in ordine cronologico) a festeggiare è Marco Liorni che ieri, sabato 8 febbraio, con Italia Si è andato in onda dal Nutella Stage allestito in piazza Colombo a Sanremo, con una puntata realizzata quindi interamente all’aperto, con la quale ha segnato il record stagionale d’ascolti: Italia Si è stato infatti seguitissimo, tant’è che ha superato il diretto competitor Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Verissimo, Silvia ... lanostratv

ritadallachiesa : RT @bubinoblog: 3.182.000 18,52% per la prima parte di #ItaliaSì dalle 14 alle 15 che vince sugli #Amici19 di Maria De Filippi con 2.932.00… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 3.182.000 18,52% per la prima parte di #ItaliaSì dalle 14 alle 15 che vince sugli #Amici19 di Maria De Filippi con 2.932.00… - conglomerato : RT @bubinoblog: 3.182.000 18,52% per la prima parte di #ItaliaSì dalle 14 alle 15 che vince sugli #Amici19 di Maria De Filippi con 2.932.00… -