Alessandro Preziosi in coppia con Ornella Vanoni: cosa fanno insieme? [VIDEO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Avreste mai pensato di vedere Alessandro Preziosi e Ornella Vanoni in coppia? Ecco cosa combinano insieme i due: il VIDEO è già virale. Ornella Vanoni e Alessandro Preziosi: cosa fanno insieme? Lui è un attore famosissimo, tra i più amati e seguiti dal pubblico, e lei è una delle voci più importanti del panorama musicale italiano. Parliamo di Alessandro Preziosi e Ornella Vanoni, che hanno deciso di fare coppia per un progetto inaspettato, ma che piace già moltissimo ai fan. Il noto attore, diventato famoso per il ruolo del conte Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa, infatti, ha pubblicato di recente una serie di stories sul proprio profilo Instagram. In sua compagnia c’è anche la Vanoni, che da poco ha cavalcato il palco di Sanremo per duettare con Alberto Urso. insieme si guardano negli occhi e sono pronti a partire all’unisono sulle note di Imparare ad amarsi. Ecco i ... velvetgossip

gcje24 : RT @TaBuonaSera: Doppio appun­tamento 12 e 13 #febbraio con Alessandro Preziosi e il suo “Vincent Van Gogh al #teatro Fusco a #Taranto @Ale… - TaBuonaSera : Doppio appun­tamento 12 e 13 #febbraio con Alessandro Preziosi e il suo “Vincent Van Gogh al #teatro Fusco a… - gcje24 : RT @fanpageAP: Grazie #Orticalab per l'articolo -