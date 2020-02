Torino Samp, effetto Longo: 20mila biglietti venduti per l’esordio del tecnico (Di sabato 8 febbraio 2020) Torino Samp, effetto Longo: 20mila biglietti venduti per l’esordio del tecnico questo pomeriggio al Grande Torino effetto Longo. In attesa di vederne i riscontri in campo, l’entusiasmo portato dal nuovo tecnico ha contagiato i tifosi. Che questo pomeriggio, per la sfida casalinga alla Samp, torneranno in massa sugli spalti del Grande Torino. Oltre 19mila, infatti, i biglietti già venduti in prevendita, per una quota spettatori che supererà di certo le 20mila presenze. Un dato in controtendenza rispetto alle recenti uscite, ma in linea con i 1.000 tifosi che mercoledì hanno popolato il Filadelfia per l’allenamento a porte aperte della squadra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

