Teresa del Giudice: instagram, Francesca Maria Novello, età, chi è? (Di sabato 8 febbraio 2020) Teresa del Giudice è nata il 18 agosto. Vive ad Arese (Milano). Ha i capelli ricci castani. E' la madre della modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e co-conduttrice con Amadeus per due sere nel Festival di Sanremo 2020. Fa parte anche del suo management. Oltre Francesca ha anche un figlio, Nicolò.Sua figlia è stata coinvolta in una polemica pre-festival riguardante una frase pronunciata da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo: "È stata scelta da me perché vedevo che, intanto, la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro"Teresa del Giudice: instagram, Francesca Maria Novello, età, chi è? 08 febbraio 2020 19:39. blogo

