Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (2) (Di sabato 8 febbraio 2020) (Adnkronos) - "Per le imprese artigiane dell'Isola – spiegano Giuseppe Pezzati ed Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario regionale di Confartigianato Sicilia - restano in flessione tre su quattro dei macro-settori esaminati: manifatturiero, costruzioni e servizi alle persone". Per quanto riguar liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (3)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (2)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane'... -