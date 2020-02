Sanremo, record di ascolti medi Ma scoppia il caso dell'orchestra (Di sabato 8 febbraio 2020) Secondo Striscia la Notizia l'orchestra ha votato prima delle performance degli artisti. Squalificati Bugo e Morgan. ascolti record sopra i 9 milioni e mezzo con share del 53,3% Segui su affaritaliani.it affaritaliani

