Maurizio Mattioli assolto dopo la reclusione per spaccio: “Completa follia” (Di sabato 8 febbraio 2020) Maurizio Mattioli rievoca la reclusione in galera per spaccio Tra i protagonisti di Un’Estate ai Caraibi, in onda stasera su Canale 5, Maurizio Mattioli è uno più amati esponenti della commedia italiana. Veracemente romano, il 69enne ha all’attivo la partecipazione in numerose pellicole e fiction tv. Ma tutto ad un tratto la sua stella rischiava di eclissarsi, dopo l’episodio doloroso su un presunto traffico di droga. Nel 1995 l’attore, comico e doppiatore subì l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e rimase detenuto un mese presso il carcere napoletano di Poggioreale, salvo poi trovare piena assoluzione. Profondo sconforto In un’intervista rilasciata tempo fa al portale del Giornale, Maurizio Mattioli ricorda l’episodio dell’arresto e i successivi sviluppi. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta sbatterono dentro le persone pure sotto la soffiata di un mafioso. Se un ... kontrokultura

KontroKulturaa : Maurizio Mattioli assolto dopo la reclusione per spaccio: 'Completa follia' - - FedericoBrenti : @neodie Maurizio Mattioli. - angelolomora : @trash_italiano Maurizio Mattioli ?? -