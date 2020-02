Short track, Coppa del Mondo Dresda 2020: staffette azzurre in semifinale. Valcepina avanti nei 500 metri (Di venerdì 7 febbraio 2020) Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Short track a Dresda. Le notizie migliori sono sicuramente arrivate dalle due staffette, che hanno centrato entrambe la qualificazione alla semifinale. Le azzurre, senza l’assente Arianna Fontana, hanno chiuso al secondo posto dietro la Russia e domani cercheranno l’assalto alla finale sfidando proprio le russe, la fortissima Corea del Sud ed il Giappone. Buone notizie per l’Italia anche in campo maschile. Gli azzurri sono stati ripescati come miglior terza classificata, dopo aver chiuso il proprio quarto di finale alle spalle di Corea del Sud e Giappone e davanti ai temibili Stati Uniti. Sarà una semifinale complicatissima per gli azzurri che se la vedranno con le due nazionali asiatiche e con l’Olanda. C’era grande attesa per Martina Valcepina, vista l’assenza di ... oasport

