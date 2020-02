Sanremo 2020, Tiziano Ferro contro Fiorello. Gira una voce: "Stasera canteranno Xdono in duetto" (Di venerdì 7 febbraio 2020) La lite tra Fiorello e Tiziano Ferro a Sanremo? Tutta "una montatura, una farsa", assicurano tanti spettatori su Twitter, per finire con il siparietto più auspicato: un bel duetto "riappacificatore" venerdì sera all'Ariston, con Fiore e il crooner di Latina a esibirsi in una appassionata versione di liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -