Michele Bravi, il bullismo e la libertà di essere se stessi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un bel po’ di mesi fa abbiamo chiesto a Michele Bravi se si fosse mai confrontato con episodi di bullismo, se le persone l’avessero mai fatto sentire isolato o sbagliato. Lui ci ha raccontato della sua infanzia e di quando ha deciso di reagire alle prese in giro che lo ferivano con un gesto di rivendicazione della sua libertà. Se è capitato anche a voi di sentirvi soli, isolati o esclusi e vi va di condividere la vostra storia in un luogo dove non ci sono né giudizi e potete essere liberi di essere voi stessi senza paura, fatelo su SHARENOTSHAME. vanityfair

