LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: i fratelli Espargarò davanti a tutti. Bene le Yamaha, Valentino Rossi 7° 03.57 Momento di relativa tranquillità in pista. 03.55 Sostanzioso balzo in avanti di Alex Rins che si porta in sesta posizione a 0.628 da A. Espargarò. 03.53 Andrea Dovizioso rientra ai box dopo quattro giri: è 26° a 3.809. Per il momento la Ducati è anonima a Sepang. 03.52 Sono fermi ai box: i fratelli Espargarò, Marquez, Vinales, Quartararo, Rossi, Morbidelli, Mir. Girano solo Pedrosa, Crutchlow e Dovizioso. 03.51 Cal Crutchlow non delude con la Honda del Team Castrol ed è settimo a 0.721, mezzo decimo meglio di Valentino Rossi. 03.50 Andrea Dovizioso deve ingranare pian piano, per il momento è ultimo a 3.809 dal leader ma chiaramente si migliorerà progressivamente. 03.49 Altra perentoria staffilata di Marc Marquez che balza in terza posizione a 0.249 dal leader: meglio del Campione del Mondo hanno fatto soltanto i fratelli Espargarò.

