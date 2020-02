Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza (Di giovedì 6 febbraio 2020) Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza; Henry Cavill è secondo, terzo e quarto posto Bradley Cooper e Brad Pitt. Robert Pattinson è stato incoronato uomo più bello del mondo dalla scienza. L'interprete di Batman avrebbe superato i colleghi Henry Cavill, Bradley Cooper e Brad Pitt (tra gli altri) nella classifica. In pratica, è tutta una questione di lineamenti e proporzioni del viso. secondo il Dottor Julian De Silva, il volto dell'interprete di Batman corrisponderebbe per il 92.15% ai parametri di perfezione estetica secondo la cultura ellenistica e la regola della Sezione Aurea (Golden Ration of Beauty Phi), la stessa adoperata anche da Leonardo Da Vinci nei suoi studi sul corpo umano ne L'uomo Vitruviano. Tramite una mappatura al computer, ... movieplayer

Enki2270 : RT @Mr_Ozymandias: LaScienza™ ha decretato che Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo. Eh si, incredibile ma vero, ma esiste un sist… - giuliog : RT @RepubblicaTv: 'Robert Pattinson è l'attore più bello del mondo': la classifica basata sui canoni dell'Antica Grecia - _ariannnn : Robert Pattinson piantami il tuo stendardo amore #Sanremo2020 -