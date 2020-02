Il Napoli sbarca su TikTok (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Napoli sbarca su TikTok, la piattaforma più utilizzata dai giovani per la creazione e fruizione di brevi video. Il profilo ufficiale della Società è @sscNapoli. Sull’account i tifosi potranno trovare nuovi ed esclusivi contenuti come challenge, tricks, esultanze, video inediti e dietro le quinte. L’apertura di TikTok mostra che il Napoli continua a puntare sul digitale, dopo aver raggiunto i 2 milioni di followers su Instagram lo scorso 26 gennaio. Serena Salvione, Head of International Business Development SSC Napoli, dichiara: “Con lo sbarco su TikTok il Napoli consolida la propria presenza sui social media e prosegue nel lavoro di coinvolgimento dei propri fan tramite contenuti unici e originali.” Con il Napoli, le squadre di calcio presenti su TikTok salgono a sei. Con l’apertura di questa nuova piattaforma il Napoli avrà così attivi 13 account social media ... ilnapolista

