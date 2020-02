Brutta sorpresa per la mamma di Zaniolo: “Ladri mi hanno distrutto la macchina” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nuova disavventura per Francesca Costa, influencer e mamma del fuoriclasse della Roma Nicolò Zaniolo, a cui ignoti nella notte hanno svaligiato la macchina. “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese", così ha raccontato l'episodio postando le foto dell'auto danneggiata. fanpage

