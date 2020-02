Torino, allenamento a porte aperte: la squadra in campo al Filadelfia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Torino, allenamento a porte aperte nel pomeriggio: la squadra in campo al Filadelfia agli ordini del tecnico Longo porte aperte al Filadelfia. Come il neo tecnico Longo aveva promesso soltanto ieri nella conferenza stampa di presentazione, come avverrà già nel pomeriggio odierno. A partire dalle ore 15.30, infatti, il gruppo granata scenderà in campo per la seconda sessione d’allenamento di giornata. Sotto gli occhi dei propri tifosi, come auspicato dalla piazza e dal nuovo allenatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

