Skoda Octavia RS iV - Svelati gli sketch della sportiva ibrida plug-in (Di mercoledì 5 febbraio 2020) sportiva e ibrida: è questo l'identikit della Skoda Octavia RS iV che sarà presentata al Salone di Ginevra. Erede di una stirpe di modelli di successo sviluppata nell'arco di 20 anni, la nuova generazione giunge a poca distanza dal debutto della quarta serie: e dopo il logo, ora vengono diffusi i primi bozzetti.Tinte scure. La Octavia RS iV sarà proposta in versione berlina e wagon, e già dai primi disegni sono evidenti gli interventi stilistici e tecnici previsti. Il kit aerodinamico, le luci led diurne aggiuntive, i cerchi in lega extralarge con finitura bicolore e gli scarichi integrati nel paraurti sono gli elementi immediatamente visibili. La Casa, poi, ha scelto il nero come tinta per la mascherina e per i profili delle prese d'aria.245 CV alla spina. La Octavia RS iV è la prima della gamma sportiva RS a sfruttare un powertrain elettrificato. Si tratta in particolare di un ... quattroruote

