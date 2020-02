Roma | Mancini e Spinazzola in coro | «Lavorare per ripartire»

PAGELLE Sassuolo Roma : Caputo a tutta birra - male Mancini VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sassuolo Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Roma, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Caputo FLOP: Mancini VOTI Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 7, Romagna 6,5, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Obiang 6,5, Locatelli 7,5; Berardi 7 (87′ Magnani SV), Djuricic 7,5, Boga 7 ...

Roma Lazio : Mancini e Smalling rendono compatta la squadra : Mancini e Smalling hanno reso efficace la fase di non possesso della Roma nel derby. La Lazio ha faticato molto a risalire Senza palla, la Roma vista contro la Lazio è stata tra le migliori della stagione. Il primo pressing ha funzionato nel migliore dei modi, e appena persa palla si era posizionati bene per recuperarli. I giallorossi sono quindi riusciti a schiacciare la Lazio con costanza. Molti meriti sono di Smalling e Mancini, che hanno ...

Mancini : «Oggi un’altra Roma. Zaniolo ci mancherà» – VIDEO : Mancini commenta la vittoria della Roma contro il Parma: «Gara preparata al meglio. Teniamo alla Coppa Italia, ma ora testa a Genova» Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia contro il Parma. Ecco il pensiero del centrale italiano: «Siamo entrati in campo bene, era stata preparata al meglio. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo, adesso testa ...

Mancini : «Oggi un’altra Roma. Zaniolo ci mancherà» : Mancini commenta la vittoria della Roma contro il Parma: «Gara preparata al meglio. Teniamo alla Coppa Italia, ma ora testa a Genova» Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia contro il Parma. Ecco il pensiero del centrale italiano: «Siamo entrati in campo bene, era stata preparata al meglio. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo, adesso testa a Genova. Cristante in ...

Roma - poker da Champions League : Fiorentina travolta - gode Fonseca (ma anche il ct Mancini) : La Roma si impone per 4-1 sulla Fiorentina con una grande prova di forza e conferma il quarto posto in classifica, allungando momentaneamente a +6 sul Cagliari. L'ultima volta al Franchi i giallorossi avevano perso con un clamoroso 7-1, ma stavolta la musica è completamente diversa. Merito soprattut

Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Diretta tv - rientra Gianluca Mancini - Serie A - : Probabili formazioni Fiorentina Roma: Diretta tv, le scelte da parte dei due allenatori per la partita valida per la 17giornata del campionato di Serie A.

Sardine giallorosse - Zaniolo e Mancini cantano “Bella Ciao” alla festa di Natale della Roma : Sardine giallorosse. No, non stiamo parlando di Pd e Movimento 5 Stelle, ma di due giocatori della Roma: Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini. Ieri sera (17 dicembre 2019) – in occasione della cena di Natale del club all’hotel Parco dei Principi – i due calciatori si sono scatenati sul palco cantando “Bella Ciao”. A testimoniarlo un video diventato virale sui social. In tanti in queste ore si stanno chiedendo ...

I giocatori della Roma Zaniolo e Mancini cantano ‘Bella Ciao’ : I due giovani giallorossi sono stati immortalati in un video mentre sul palco di un locale intonano il canto dei partigiani. Non è la prima volta che l’inno della Resistenza fa capolino nel calcio Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto nel pieno della cena di Natale della Roma. […] L'articolo I giocatori della Roma Zaniolo e Mancini cantano ‘Bella Ciao’ proviene da ...

Fiorentina : nella Roma torna Mancini e c’è il dubbio Perotti-Under : In difesa rientrera comunque Mancini che ha scontato il suo turno di squalifica e andrà a far coppia con Fazio. Tutto confermato nella metà campo offensiva con Pellegrini dietro a Dzeko e Perotti in ballottaggio con Under per l'ultima maglia disponibile

Roma - Mancini : «Siamo un gruppo sano e forte col giusto mix» : Roma, Mancini parla ai canali ufficiali giallorossi: «Il nostro gruppo è sano e forte. Sorteggio col Gent? Ci è andata bene» Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale rispondendo alle domande poste sui social. Ecco le parole del giocatore giallorosso, arrivato in estate: «Ho trovato un gruppo sano e forte. C’è un mix di esperti e giovani. Mi sono trovato fin da subito molto bene. Non mi è mai ...

Roma-Spal : Fazio e Cetin al posto dell’infortunato Smalling e lo squalificato Mancini : Roma – La giornata n°16 vedrà la Roma ospitare la Spal di Leonardo Semplici allo stadio Olimpico. Appuntamento contro il fanalino di coda di questa serie A fissato per le ore 18, quando i giallorossi scenderanno per l’ultima volta dinanzi al pubblico amico in questo 2019. Dopo il pareggio contro il Wolfsberg sufficiente per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League, i capitolini vogliono tornare al successo e approfittare ...

Roma - Mancini : «Possiamo crescere. È mancato l’ultimo passaggio» – VIDEO : Il difensore della Roma Mancini ha commentato il pareggio incassato tra le mura di San Siro contro l’Inter La Roma esce da San Siro con un buon punto in saccoccia, che dà continuità di risultati e prepara al prossimo impegno, decisivo, di Europa League contro il Wolfsberger. «Possiamo ancora crescere. Oggi è mancato l’ultimo passaggio», ha dichiarato il difensore giallorosso Gianluca Mancini in zona mista al ...

Inter Roma - tribuna fitta di grandi presenze : da Totti al ct Mancini : Inter Roma è una gara che ha assunto nuovamente una grande importanza in Serie A: grandi presenze in tribuna (dal nostro inviato) – Inter–Roma non sta tradendo le aspettative: gara equilibrata con iniziative da una parte e dall’altra, con i giallorossi che non sembrano intimoriti al cospetto della capolista. Spettacolo anche sugli spalti, con tante grandi personalità che hanno risposto presente: Francesco Totti e Bobo Vieri ...