Meteo, cambia tutto: dalla primavera all’inverno in 24 ore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ribaltone improvviso del Meteo italiano. Da temperature primaverili, tornerà finalmente l’inverno, con venti forti e piogge sparse per la penisola. Sul nostro paese durante questo mese di gennaio, più che un inverno abbiamo vissuto un anticipo della primavera. Temperature, alte, altissime, per il mese di Gennaio con il termometro che è arrivato a toccare anche … L'articolo Meteo, cambia tutto: dalla primavera all’inverno in 24 ore proviene da www.inews24.it. inews24

infoitinterno : Meteo, cambia tutto: in arrivo freddo e nevicate anche a bassa quota, le previsioni - infoitinterno : Meteo impazzito: 27 gradi oggi in Pianura Padana per il vento di foehn, ma ora cambia tutto - Tiburno1 : #guidonia #tivoli #monterotondo #Meteo: In settimana cambia tutto, brusco calo delle temperature -