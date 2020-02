Francesca, la precaria che ha isolato il Coronavirus: ”L’Italia deve dare più dignità ai ricercatori” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La ricercatrice dell’ospedale Spallanzani, che ha isolato il codice genetico del Coronavirus, è Francesca Colativa, molisana di 31 anni. È lei l’eroina italiana che ha ottenuto un risultato fondamentale per lo sviluppo di una terapia e la realizzazione di un futuro vaccino. Insieme a lei hanno lavorato duramente altre due donne, sue colleghe, Concetta Castilletti e Maria Rosaria Capobianchi. “Guadagno sui 20 mila euro all’anno” La protagonista di questo traguardo, prima a raggiungerlo in Europa, è precaria e ad una intervista a La Repubblica ha detto: “Sono sei anni che lavoro qui (ospedale Spallanzani di Roma), prima con un co.co.co, ora con un contratto annuale. Guadagno sui 20 mila euro all’anno. L’Italia deve dare più dignità ai ricercatori”. In passato Francesca aveva studiato altri virus. Per comprendere l’epidemia di ebola ha lasciato l’Italia diverse volte, andando ... thesocialpost

HuffPostItalia : Francesca, la ricercatrice precaria che ha isolato il Coronavirus: 'Ho un - Corriere : Francesca Colavita, 30 anni, precaria allo Spallanzani: «È stato meno difficile del previsto» - Tarzanetto79 : RT @ultimenotizie: Il #coronavirus è stato isolato allo #Spallanzani venerdì alle 22.30. Due donne del sud hanno raggiunto questo risultato… -