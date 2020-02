Festival di Sanremo 2020 seconda serata: scaletta e ospiti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, è iniziato con il botto. La prima serata, andata in onda ieri 4 febbraio 2020, ha raggiunto il 52.2% share. Dopo le forti emozioni vissute nella puntata di apertura, questa sera, 5 febbraio 2020, il pubblico da casa è pronto a sorprendersi di nuovo sia attraverso le esibizioni dei cantanti in gara sia attraverso quelle dei vari ospiti. Dopo il look fuori dagli schemi di Achille Lauro e i monologhi emozionanti della due co-conduttrice, Diletta Leotta e Rula Jebreal, cosa accadrà nella seconda serata? Ecco quali saranno le altre dodici canzoni in gara e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Leggi anche –> Sanremo 2020 Amadeus e Fiorello uomini del Festival, spunta foto imbarazzante dal passato: «Che mostri» Festival di Sanremo seconda serata: la scaletta Questa sera, 5 febbraio 2020, saliranno sul palco di ... urbanpost

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… -