Zingaretti incontra ambasciatore Cina in Italia: no isteria né allarmi infondati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Ringrazio l’ambasciatore per questa visita, programmata da tempo, ma che e’ stata anche un’occasione visto gli sviluppi delle ultime ore per presentargli l’equipe di medici e ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus”. “Noi la interpretiamo anche come un messaggio da dare, in questo momento, a tutti gli Italiani e le Italiane, che vuole rilanciare l’amicizia nei confronti del popolo cinese, abbassare i timori, assolutamente infondati, rispetto ad una crisi legata al virus molto serie, ma che non deve cedere all’isteria o agli allarmismi, che sono totalmente infondati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi al termine dell’incontro con l’ambasciatore cinese in Italia, S.E. Mr. Li Junhua. Hanno partecipato anche le tre ricercatrici dell’Istituto nazionale per le ... romadailynews

