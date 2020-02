Probabili formazioni Udinese Inter Quote | quale utilizzo per Eriksen? Serie A

Bisceglie-Avellino - le Probabili formazioni : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Archiviata la sessione del mercato invernale la parola passa ora al campo. L’Avellino affronta il Bisceglie, ore 15, nella prima di due trasferte consecutive. All’appuntamento pugliese non ci sarà Ezio Capuano squalificato. Contro i pugliesi, l’Avellino, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Dini; Illanes, Laezza e Bertolo in difesa; Celjak, De ...

Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv : conferma per Diego Demme (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Napoli: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita dello stadio Luigi Ferraris che vale per la 22^ giornata del campionato di Serie A.

Serie A - Lecce-Torino : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie A, Lecce-Torino: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce si sfideranno Lecce e Torino. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Serie A. Il Lecce, che attualmente occupa la quartultima piazza in classifica con 16 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Verona per 3-0. Un brutto ko che non ha dato seguito al buon pari ...

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote - chi in regia per Pioli? (Serie A) : Probabili formazioni Milan Verona: le Quote e le ultime notizie circa moduli e titolari per la partita della 22^ giornata di Serie A (2 febbraio)

Serie C - Reggiana-Fano : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Reggiana-Fano: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Reggiana-Fano valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. La Reggiana al momento occupa la seconda posizione nel girone B a sette lunghezze dal Vicenza, attuale capolista. In settimana in un’intervista Lorenzo Libutti, centrocampista emiliano, ha dichiarato: “La promozione dev’essere ...

Serie C - Catania-Monopoli : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Catania-Monopoli: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Catania-Monopoli, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Il Catania, reduce dalla sconfitta in coppa con la Ternana, dovrà ritrovare subito la concentrazione perché ci sarà un importante partita contro i pugliesi. Nel frattempo gli etnei si sono mossi parecchio sul mercato, nonostante una ...

Serie C - Ternana-Sicula Leonzio : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Ternana-Sicula Leonzio: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Ternana-Sicula Leonzio, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. La Ternana, dopo il successo in Coppa contro il Catania, si concentra sul campionato. Il difensore della Alessandro Celli ha commentato così il risultato: “Devo ringraziare il mister e il direttore che mi hanno dato la ...

Serie C - Bari-Virtus Francavilla : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Bari-Virtus Francavilla: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 17.30 va in scena il match Bari-Virtus Francavilla, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Tutto pronto al San Nicola per questo derby. I padroni di casa al momento sono secondi in campionato e, dopo il pareggio raggiunto nei minuti finali contro la Reggina, ora cercano una vittoria per rimanere sul treno dei ...

Serie C - Vibonese-Reggina : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Vibonese-Reggina: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 17.30 va in scena il match Vibonese-Reggina, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Il derby calabrese sarà uno dei big match di questa giornata ed è atteso un grande afflusso di tifosi, come confermato dalla società rossoblu che ha dichiarato già sold out il settore ospiti, dedicato ai tifosi amaranto.Segui Termometro ...

Serie C - Vicenza-Gubbio : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Vicenza-Gubbio: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Vicenza-Gubbio, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza si presenta alla sfida confermandosi sempre più i protagonisti di questo girone B, giovando del passo falso commesso dagli inseguitori del Carpi, al momento terzi in classifica. Nel frattempo i dirigenti del Vicenza si stanno ...

Serie C - Rimini-Carpi : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Rimini-Carpi: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 15.00 va in scena il match Rimini-Carpi, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Per il Rimini, fanalino di coda del gruppo B con soli 15 punti, continua il periodo difficile. I ragazzi di mister Colella vedono sempre più lontana la salvezza dalla zona play-out. Anche il Ds dei romagnoli, Ivano Pastore, si è espresso sulla ...

Serie C - Padova-Vis Pesaro : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Padova-Vis Pesaro: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 allo stadio Euganeo va in scena il match Padova-Vis Pesaro, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Segui Termometro Politico su Google News Il Padova al momento occupa la quinta posizione del gruppo B con un bottino di 40 punti. La società in settimana ha festeggiato i 110 anni dalla fondazione del club e nella città ...

Serie C - Carrarese-Giana Erminio : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie C, Carrarese-Giana Erminio: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio allo Stadio dei Marmi va in scena il match Carrarese-Giana Erminio, valido per la 24esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. La Carrarese al momento occupa la quarta posizione del girone A con 39 punti. La squadra toscana si coccola il suo bomber Saveriano Infantino che fa segnare il suo nome sul tabellino ...

Serie A - Atalanta-Genoa : Probabili formazioni - pronostico e quote : Serie A, Atalanta-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote Atalanta-Genoa è uno dei match della 22esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 15:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta attualmente si ritrova quinta in classifica a 38 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Torino per 0-7. Un grande successo che ha fatto riprendere la squadra giusta alla ...