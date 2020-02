LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Worst, Brand e Del Carmen Alvarado in testa. Eva Lechner ottava (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Ceylin del Carmen Alvarado riprende Worst, Brand fa più fatica. Ultimo giro. 15.40 Annemarie Worst rompe gli indugi e va all’attacco. 15.39 Lechner è in settima posizione, bel Mondiale della bolzanina. 15.37 Nessuna delle tre riesce a fare la differenza. 15.36 Un quarta posizione la statunitense Katie Compton, poi Kastelijn. 15.35 Brand aveva avuto un problema alla sella. 15.34 Brand sta tornando sulle prime due. 15.30 Brand perde tempo cambiando bici, Worst e del Carmen Alvarado davanti. 15.26 Allunga Lucinda Brand, ma le altre due rintuzzano subito. 15.24 Worst, Brand e Del Carmen Alvarado in testa. 15.23 Lechner ottava, Kastelijn in crisi. 15.20 Inizia a piovere sul percorso, intanto. 15.18 Ceylin del Carmen Alvarado è partita! 15.15 Lechner 10ma. 15.14 Finito il primo giro, Cant passa quinta al traguardo. 15.11 Brand, Worst, ... oasport

