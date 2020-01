Maria De Filippi litigio furioso con Gemma | Anticipazioni Uomini e Donne (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella registrazione di oggi, 30 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi è dovuta intervenire durante un litigio furioso con Gemma Galgani. Cosa sarà successo? Scopriamo se ci saranno nuove delusioni per la dama. Nella registrazione della puntata del trono over di Uomini e Donne che si è tenuta oggi, 30 … L'articolo Maria De Filippi litigio furioso con Gemma Anticipazioni Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - marcoluci1 : RT @fraversion: Tiziano Ferro devolve in beneficenza il compenso per il Festival di Sanremo (come fece anche Maria De Filippi). La donazion… - nickginetti : Tina: 'possiamo iniziare direttamente da lei?' Maria De Filippi: 'no' #uominiedonne -