Corsport: così Nicchi si apparecchia la sua quarta elezione a capo degli arbitri (Di venerdì 31 gennaio 2020) È prevista per sabato mattina l’elezione del nuovo presidente dell’Aia, nuovo si fa per dire, scrive oggi il Corriere dello Sport, dal momento che Nicchi, già alla terza presidenza, ha già annunciato di candidarsi nuovamente. La legge lo permette, in quanto un quarto mandato è previsto purché in carica in quel momento e la si ottenga con maggioranza qualificata (il 55% appunto). È prevista oggi una riunione del Comitato Nazionale dell’AIA getterà le basi per la seduta “allargata” di domani che dovrà votare le modifiche regolamentari da proporre al Consiglio federale per la definitiva approvazione. Le modifiche riguardano soprattutto la percentuale di voti necessaria per l’elezione che nel 2016 Nicchi era riuscito a far abbassare dal 66% al 55%. Altra modifica presentata potrebbe essere quella relativa alle procedure per la corsa a tre Nicchi, per essere rieletto, ... ilnapolista

