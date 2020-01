Coronavirus: le misure di prevenzione di Msc Crociere per i passeggeri (Di venerdì 31 gennaio 2020) A seguito del sospetto caso di Coronavirus registrato nella giornata del 30 gennaio a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, della compagnia Costa Crociere, sono molte le compagnie di navigazione che in queste ultime ore hanno approntato una serie di misure preventiva per salvaguardare la salute dei propri passeggeri. Tra queste anche l’italiana Msc Crociere, che ha diffuso un comunicato in cui illustra le proprie misure precauzionali a cui dovranno sottostare d’ora in avanti gli occupanti delle loro navi. Coronavirus: comunicato di Msc Crociere Nel comunicato emesso il 30 gennaio, la compagnia di navigazione Msc Crociere ha affermato come misure precauzionali siano già state implementate già a partire dal 24 gennaio su tutte le navi della flotta, malgrado non sia stata riscontrata la presenza del Coronavirus. A queste è stato aggiunto poi il divieto d’imbarco ... notizie

SkyTG24 : 'Gli italiani devono stare tranquilli, abbiamo adottato le misure più efficaci', il premier #Conte ha parlato del… - msgelmini : #coronavirus Venga convocato a Palazzo Chigi tavolo permanente con tutte le forze presenti in Parlamento per prende… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, primo bollettino sanitario allo Spallanzani sull'evolversi della condizione clinica dei due pazienti… -