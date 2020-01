Rientra l'allarme coronavirus a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono risultati negativi gli esami effettuati all'ospedale Spallanzani sulla coppia di passeggeri cinesi a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, ferma all'ancora a Civitavecchia. Rientra quindi l'allarme. La nave non ripartirà stasera ma resterà attraccata al porto di Civitavecchia, dopo essere stata bloccata per la presenza a bordo di un sospetto caso di coronavirus, che appariva già smentito dalle prime analisi. Circa mille persone che dovevano imbarcarsi sulla nave per iniziare la crociera - al posto di quelle che devono scendere a Civitavecchia, ma che a loro volta sono ancora bloccate a bordo - sono in stand by nell'attesa che si sblocchi la situazione che consenta lo sbarco dei passeggeri. Secondo quanto si apprende dalla Costa, alle mille persone sono state offerte la cena e il pernottamento in alberghi nella zona di Civitavecchia. La loro partenza per la ... agi

