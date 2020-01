HospitalitySud, presentata l’edizione 2020: tutte le novità (Di giovedì 30 gennaio 2020) La terza edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, avrà luogo martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020 a Napoli, presso la prestigiosa location della Stazione Marittima. HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl, è il principale riferimento per tutti gli operatori dell’ospitalità del Sud Italia, in particolare: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, terme. I Titolari, i Manager, il Personale, i Consulenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere avranno accesso gratuito al Salone Espositivo e al ricco programma di Seminari di aggiornamento e Incontri Professionali a cura di esperti del settore; anche gli Ordini degli Architetti e dei Commercialisti di Napoli e ... ildenaro

