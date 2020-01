Emma Marrone, addio capelli biondi: non potrà più tingersi i capelli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone è diventata nel corso degli anni una delle cantanti più apprezzate e conosciute del panorama musicale italiano. Pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston, questa volta come ospite, la cantante salentina ha annunciato che potrebbe dire definitivamente addio … L'articolo Emma Marrone, addio capelli biondi: non potrà più tingersi i capelli proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

