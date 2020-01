Smog, a Milano da inizio anno 22 giorni di Pm10 fuorilegge. Lo scorso gennaio furono 16. Polveri sottili oltre i limiti in tutto il Nord (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I grattacieli avvolti dalle polveri sottili. Milano è il simbolo dell’inquinamento dell’aria che sta colpendo tutto il Nord Italia dall’inizio dell’anno. Nella metropoli lombarda in 22 giorni su 27 i livelli di Pm10 hanno superato la soglia massima di 50 microgrammi per metro cubo d’aria, fissata per legge. Lo scorso anno in tutto gennaio furono 16. Per questo il sindaco Giuseppe Sala ha optato per la scelta più drastica: blocco totale delle auto domenica 2 febbraio. Una scelta che ha attirato le critiche della Lega al governo in Lombardia, anche se nel frattempo l’assessore Raffaele Cattaneo ha fatto scattare da martedì 28 gennaio le misure temporanee di primo livello in tutti i Comuni con più di 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. L’allerta ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Smog, a Milano da inizio anno 22 giorni di Pm10 fuorilegge. Lo scorso gennaio furono 16. Polveri sottili oltre i limit… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Smog, a Milano da inizio anno 22 giorni di Pm10 fuorilegge. Lo scorso gennaio furono 16. Polveri sottili oltre i limit… -