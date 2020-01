Francesca e Elena uccise a 14 anni di distanza: erano compagne di banco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luca Fazzo Le ragazze erano in classe assieme alle superiori Il primo omicidio nel 2006. L'altro due giorni fa Dietro i mattoni rossi della grande scuola di suore, il nitore di una classe: in quella classe due banchi accostati, e due ragazze che giorno per giorno crescono, affastellano studi, progetti, confidenze, come tutte le Speranze e le Carlotte del mondo. Per cinque anni, alle Canossiane di Brescia, Elena e Francesca, compagne di banco e amiche del cuore, avevano riso, pianto, sognato insieme. E parlato di un futuro che non avrebbero mai vissuto. Le uccide, una dopo l'altro, lo stesso mostro: quel mostro che ogni volta ha nomi e facce diverse ma è in fondo sempre lui, il maschio che non sa fermarsi né rispettare, il maschio che scambia le sue pulsioni per un diritto e ogni rifiuto per un oltraggio. È questo mostro inestirpabile a spezzare, a quattordici anni di ... ilgiornale

