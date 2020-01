Federico Bianchi portavoce della delegazione UE in Gran Bretagna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Bianchi – già capo ufficio stampa e Attaché culturale presso l’Ambasciata d’Italia a Londra dal 2014 fino a giugno 2019 – occuperà la carica di portavoce e capo ufficio stampa, e si occuperà di gestire i rapporti dell’Ue con i media britannici ed europei nella Gran Bretagna post-Brexit. Una volta compiuto il divorzio, il Regno diventerà un Paese terzo per l’Unione, che sarà quindi rappresentata sul territorio da una delegazione. Questa si insedierà a Londra dal 1 febbraio, il giorno dopo la data scelta per segnare ufficialmente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Bianchi – attualmente vice Capo Ufficio del desk Mediterraneo e Consigliere per la Brexit presso il Ministero degli Esteri a Roma – riporterà direttamente a quello che è il primo ambasciatore dell’Ue a Londra, l’alto diplomatico portoghese Joao Vale de Almeida, già rappresentante dell’Unione Europea all’Onu e ... ildenaro

LondnDIPLOMAT : RT @eevriviades: There is no better professional qualified to head the #EU’s press & info bureau in the #UK post #Brexit, than Federico Gio… - alessi_azzurra : @Federico_Tonin @SSovranista @FilippoTurati5 @Mario69994570 @matteosalvinimi Giusto due cosine.... Il tuo Gesù era… - eevriviades : There is no better professional qualified to head the #EU’s press & info bureau in the #UK post #Brexit, than Feder… -