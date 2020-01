Ex consigliera del Lazio arrestata per estorsione con metodo mafioso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È stata arrestata, su disposizione del gip di Roma dagli uomini della Squadra mobile di Latina, l’ex consigliera regionale Pdl del Lazio, Gina Cetrone, ora coordinatrice regionale di “Cambiamo! Con Toti”. La donna è accusata di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Insieme a lei sono scattate le manette per altre quattro persone: Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli. arrestata ex consigliera del Lazio Secondo quanto riportato dagli inquirenti la Cetrone e il marito Umberto Pagliaroli chiesero, nell’aprile del 2016 “l’intervento di Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo per la riscossione del credito vantato nei confronti di un imprenditore dopo avere ‘incassato’ l’autorizzazione di Armando Di Silvio detto Lallà, capo dell’associazione di stampo ... notizie

