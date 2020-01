Pokémon Home: tutti i dettagli su come collegare l'app ed i piani di abbonamento (Di martedì 28 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato maggiori dettagli riguardo a Pokémon Home, la nuova applicazione che offre un servizio basato su cloud. L'app permette agli Allenatori di proseguire le loro avventure oltre le singole console e organizzare la propria collezione di Pokémon tra numerosi giochi. Il lancio di Pokémon Home è previsto per febbraio 2020 per dispositivi iOS e Android e per Nintendo Switch. Concepito come un luogo nel quale tutti i Pokémon possono riunirsi, Pokémon Home permetterà agli Allenatori di trasferire Pokémon dai videogiochi della serie principale collegati e di depositarli nei Box su cloud oppure di spostarli fra i giochi compatibili collegati. Inoltre, collegando lo stesso account Nintendo alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch e a quella per dispositivi mobili, i fan potranno accedere agli stessi ... eurogamer

