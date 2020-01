Pm10 Tiburtina di nuovo sopra limiti, ma ‘situazione in miglioramento’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – nuovo sforamento a Roma dei limiti di legge per la presenza di Pm10 nella centralina di misurazione dell’Arpa Lazio a Tiburtina. Ieri il dispositivo ha rilevato un quantitativo di particolato atmosferico pari a 54 microgrammi per metro cubo, oltrepassando il limite giornaliero di 50 a cui si fermano invece le centraline di Preneste, Magna Grecia e Cinecitta’. Il Campidoglio e’ intervenuto stavolta non con un nuovo stop al traffico, ma con una determina dirigenziale a firma della direttrice del dipartimento Tutela ambientale, Laura D’Aprile, in cui la situazione viene descritta con “una tendenza a un significativo miglioramento nell’arco delle 48 ore” e viene rivolto un appello ai soggetti a rischio a “evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti” e a tutti i romani a utilizzare il piu’ ... romadailynews

Arpa : a Roma l’aria peggiora - a Tiburtina Pm10 a 74 microgrammi : Roma – Aumenta ancora lo smog a Roma . Secondo le rilevazioni dell’ Arpa Lazio relative alla giornata di ieri, le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo in 9 centraline su 13. In quasi tutte le stazioni di misurazione, comunque, i valori sono aumentati, con il picco di via Tiburtina , dove si e’ passati dai 67 microgrammi di martedi’ ai 74 di mercoledi’. peggiora menti anche a ...

Pm10 oltre i limiti in 9 zone su 13. Tiburtina area più inquinata : Roma – Sono 9 su 13 le aree di Roma che superano i valori consentiti di PM10, come certifica Arpa Lazio nel bollettino quotidiano relativo alla giornata di ieri. Il valore piu’ alto, ben 17 punti sopra il limite consentito di 50 microgrammi al metro cubo, lo ha fatto registrare la centralina di via Tiburtina. A seguire Magna Grecia con 58, Cinecitta’ (57), Preneste (57), Fermi (55), Bufalotta (53), Corso Francia (52), Arenula ...

