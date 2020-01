Crespino, la pianta che tiene a bada il colesterolo (Di martedì 28 gennaio 2020) Conosciuto anche con il nome latino Berberis vulgaris, il Crespino è una pianta adattogena caratterizzata da proprietà che vale la pena approfondire. Epatoregolatrice e lassativa, è nota per la presenza di un componente attivo particolare, la berberina, che si contraddistingue per benefici scientificamente provati relativi alla prevenzione del diabete, all’aiuto nel controllo del peso e alla lotta contro il colesterolo. A fornire una revisione efficace in merito alle proprietà del Crespino e all’efficacia della berberina ci ha pensato il lavoro, risalente al 2017, di un’equipe di esperti attiva presso l’Università di Scienze Mediche di Mashad (Iran). Gli studiosi hanno indagato gli effetti del Berberis vulgaris su diversi fattori in grado di rappresentare un rischio per la salute del cuore. Tra questi è possibile includere i livelli di colesterolo. Cosa hanno ... dilei

