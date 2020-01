Cifre da capogiro per Meghan Markle: 500mila dollari per ogni evento - (Di martedì 28 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo le prime indiscrezioni, la vita di Meghan Markle e del principe Harry sarà più che agiata grazie a una serie di lavori molto redditizi Di recente si è più volte aperto l’argomento sul sostentamento economico di Meghan Markle e del Principe Harry. Usciti dalla famiglia reale per vivere una vita serena e tranquilla in Canada, gli ex Duchi di Sussex non potranno contare più su alcuni privilegi che avevano quando erano anche dei membri della Royal family. Questo però non sembra possa colpire troppo il loro stile di vita. Perché Meghan e Harry saranno sì cittadini comuni, ma cittadini con un conto in banco ben al di sopra della media. Anzi si profila un futuro forse ancora più benestante di quanto si possa immaginare. Meghan non solo potrà contare su tutti i soldi che ha accumulato quando era un’attrice televisiva, ma potrà dormire sonni tranquilli grazie ... ilgiornale

FocusRisparmio : #Cina La crescente penetrazione di #internet spinge l’#ecommerce cinese verso cifre da capogiro. #Baidu, #Alibaba… - luciomazz99 : Per me se il @acmilan a @suso30oficial deve regalarlo meglio tenerlo in #panchina! Gli altri svendono a cifre da c… - AppleTecno : Apple Music e TV: cifre da capogiro per i due nuovi servizi a pagamento - -