Cristiani massacrati in Nigeria: baby killer manipolato dall’Isis giustizia uno studente (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cristiani massacrati in Nigeria: Ropvil Daciya Dalep, uno studente universitario rapito da estremisti islamici, è stato ucciso. Il suo assassino, identificato dalla voce, è un bambino di 8 anni. La macabra esecuzione in un video diffuso da Amaq, “agenzia di notizie” del sedicente Stato islamico. Nessuna pietà neppure per il reverendo Lawan Andimi, sequestrato il 3 gennaio e sgozzato dal gruppo terroristico Boko Haram, affiliato all’Isis. In Nigeria, un gruppo terroristico affiliato al sedicente Stato Islamico ha giustiziato Ropvil Daciya Dalep, uno studente universitario di 22 anni rapito lo scorso 9 gennaio. Ad impugnare l’arma che ha ucciso il ragazzo è stato un bambino di soli 8 anni. In piedi dietro la sua vittima, il giovanissimo carnefice con il viso coperto, prima di premere il grilletto, ha pronunciato questa frase: “Non ci fermeremo fino a quando non ci vendicheremo di ... limemagazine.eu

