Australian Open 2020 | Giorgi e Fognini tengono a galla l’Italia

Australian Open 2020 : tabellone femminile e risultati. Barty e Kvitova le prime a raggiungere gli ottavi di finale : Signore e signori, ci siamo. Dal oggi si farà sul serio e nel tabellone femminile degli Australian Open 2020, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 94esima edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel tabellone “rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titolo Australiano. Di seguito i risultati del tabellone ...

5.40 La tedesca Julia Goerges incamera per 6-1 il primo set contro la statunitense Alison Riske. 5.37 La cinese Qiang Wang elimina la statunitense Serena Williams con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5.

Australian Open 2020 - tutti i risultati di venerdì 24 gennaio : punteggi - qualificati ed eliminati : Australian Open 2020, tutti i risultati del 24 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati Rod Laver Arena [1] A. Barty vs [29] E. Rybakina 6-3 6-2 [27] Q. Wang vs [8] S. Williams 6-4 6-7 (2) 7-5 Y. Nishioka vs [2] N. Djokovic [3] N. Osaka vs C. Gauff J. Millman vs [3] R. Federer Margaret Court Arena [14] D. Schwartzman vs [24] D. Lajovic 6-2 6-3 7-6 (7) [25] E. Alexandrova vs P. Kvitova 1-6 2-6 [10] M. Keys vs [22] M. Sakkari [6] S. Tsitsipas ...

Australian Open 2020 : tabellone e risultati. Al terzo turno Nadal - Medvedev - Thiem e Zverev - eliminato Seppi : Sono scattati nella notte italiana di lunedì 20 gennaio gli Australian Open si tennis: nel tabellone di singolare maschile sono 128 i tennisti che si daranno battaglia per conquistare il titolo domenica 2 febbraio. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati, turno dopo turno, del torneo di singolare maschile del primo Slam stagionale. tabellone E RISULTATI SINGOLARE MASCHILE Australian Open 2020 terzo turno Parta alta Nadal (ESP) ...

Australian Open in tv oggi (24 gennaio) : orari - programma - tv - ordine di gioco : oggi, venerdì 24 gennaio, andrà in scena la quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Vedremo all’opera nella sessione diurna Serena Williams e Novak Djokovic che metteranno nel mirino il successo e la continuazione del percorso verso il traguardo massimo: l’americana se la vedrà contro la cinese Wang, mentre il serbo affronterà il giapponese Nishioka. Rimanendo sempre in casa nipponica e considerando in continuità i ...

Diretta Australian Open 2020/ Fognini Pella streaming video e tv - orario dei match : Diretta Australian Open 2020, Fognini Pella streaming video e tv: orario e risultato live dei match che si giocano nel torneo di tennis al Melbourne Park.

Il programma degli Australian Open (24 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (24 gennaio) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open di tennis: inizia oggi, venerdì 24 gennaio, il terzo turno degli Australian Open di tennis. Nella primissima mattina italiana scenderà in campo a Melbourne l'ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile,

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e John Millman, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l'ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne. Il campione svizzero è sembrato in gran forma nei due match giocati nel primo Slam della

Il programma di Fognini-Pella – Il programma degli Australian Open (24 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (24 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile aggiornato Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l'argentino Guido Pella. La Melbourne Arena sarà teatro della sfida

Australian Open 2020 : Guido Pella - chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini? : Nella notte italiana Fabio Fognini scenderà in campo per il suo match di terzo turno agli Australian Open 2020. Il ligure è reduce da due maratone contro Reilly Opelka e Jordan Thompson, imponendosi con entrambi al super tie-break del quinto set. Il nativo di Arma di Taggia affronterà l’argentino Guido Pella in uno scontro che si prospetta sicuramente avvincente, con un’altra probabile battaglia all’orizzonte per la testa di ...

Australian Open 2020 - Fabio Fognini alla prova del nove - torna in campo Roger Federer : Inizia il terzo turno degli Australian Open di tennis: nella primissima mattina italiana di domani, venerdì 24 gennaio, scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella. Il vincitore avrà di fronte a sé un tabellone non impossibile, dato che sfiderà poi il vincitore del derby ...

Australian Open 2020 - la riscossa di Camila Giorgi a Melbourne. Si vuol sfatare anche il tabù Kerber : Il 76% di quindici ottenuti con la prima di servizio, l’80% dei punti conquistati a rete, 27 vincenti e 14 errori: numeri di una prestazione praticamente perfetta di Camila Giorgi. A Melbourne Park, lì dove l’oggi è già il domani (04.00 di venerdì 24 gennaio), si pensa a quel che sarà in questi Australian Open 2020 di tennis. Per esigenze di fuso orario, qui in Italia si fa un piccolo passo indietro, senza per questo andare a citare ...

Australian Open 2020 - Andreas Seppi : “Sono abbastanza incavolato - si vede che a 35 anni si fanno ancora delle….” : Andreas Seppi uscito con un po’ d’amarezza dal campo al termine del confronto del secondo turno degli Australian Open 2020 di tennis. L’azzurro, contrapposto a Stan Wawrinka, ha giocato alla pari contro un tennista qualificato come l’elvetico, avendo delle chance concrete per fare sua la sfida nel quinto set. Alla fine, però, Stan l’ha spuntata e la frustrazione dell’altoatesino è evidente nelle parole in ...

Australian Open 2020 : pagelle 23 gennaio. Camila Giorgi da sogno - Seppi indomito - positivi tutti i big : Si è da poco conclusa la quarta giornata degli Australian Open 2020, che ha visto disputarsi sui campi di Melbourne 32 incontri valevoli per il secondo turno, equamente divisi tra singolari maschili e femminili. Sorriso a metà per l’Italia, che ha potuto godere per la netta affermazione di Camila Giorgi ma si è anche rammaricata per l’eliminazione di Andreas Seppi. Avanzano al terzo round tutti i protagonisti più attesi: Nadal, ...