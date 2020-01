Virus in Cina | le vittime salgono a 25 | A breve le conclusioni dell' OMS

Virus in Cina, le vittime salgono a 25<br>A breve le conclusioni dell'OMS (Di giovedì 23 gennaio 2020) È salito a 25 il numero delle persone uccise in Cina dal nuovo coronaVirus che ha iniziato a diffondersi nella città di Wuhan, da qualche ora in isolamento per prevenire possibili ulteriori contagi al di fuori del Paese.Ad oggi sarebbero quindi 616 i casi di persone colpite dal Virus di cui ancora si conosce troppo poco, gran parte dei quali registrati proprio a Wuhan. Tra una manciata di ore scatteranno le festività per il capodanno cinese e il divieto di spostamento non è limitato soltanto agli 11 milioni di cittadini residenti a Wuhan, ma anche a quelli della viCina Huanggang, a circa 45 chilometri di distanza.Ieri sera la National Health Commission della Cina ha reso noto che, sulla base delle informazioni raccolte fino a questo momento, il periodo di incubazione del nuovo coronaVirus sarebbe di 14 giorni. Questo significa che le misure che si stanno già adottato ... blogo

