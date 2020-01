Una via di Milano per Borrelli, il M5s presenta mozione in consiglio comunale: “Avviare l’iter” – FIRMA LA PETIZIONE DEL FATTO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mentre è in corso la petizione del Fatto per chiedere al Comune di Milano di intitolare una strada all’ex procuratore capo Francesco Saverio Borrelli, il Movimento 5 stelle ha presentato in consiglio comunale una mozione con cui chiede al sindaco e alla giunta di “intraprendere l’iter per l’intitolazione di una via o una piazza” della città al magistrato di Mani Pulite, scomparso lo scorso 20 luglio. Secondo la mozione l’intitolazione di vie o piazze alle persone decedute da meno di 10 anni che si sono distinte per particolari benemerenze è consentita da una deroga della legge che regola le intitolazioni. Il Movimento chiede l’intitolazione di una via o una piazza a Francesco Saverio Borrelli in quanto “rappresentò e rappresenta – si legge nel documento – l’icona della lotta contro la corruzione, una figura di Procuratore capo garante non dei ... ilfattoquotidiano

