Sempre più vicini alla “fine del mondo”: l’Orologio dell’Apocalisse segna 100 secondi alla mezzanotte (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quanto manca alla “fine del mondo“? Cento secondi: lo hanno svelato pochi istanti fa gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che ogni anno rivelano quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè, appunto, alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, in base alla situazione globale, spostano le lancette del “Doomsday Clock“, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto Manhattan, coloro che realizzarono la prima atomica. L’orologio vuole simboleggiare e ricordare come politica, conflitti e tensioni mondiali potrebbero accelerare il processo verso la distruzione del pianeta. “E’ un cattiva notizia,” ha dichiarato Robert Rosner, chair, Science and Security Board, del Bulletin of the Atomic Scientists. La decisione si deve ... meteoweb.eu

