Prezzi carburanti: tornano i ribassi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si registrano movimenti al ribasso sulla rete carburanti italiana: Eni ha ridotto la benzina e il diesel di 1 centesimo. Sul territorio non si registrano ancora variazioni particolari. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,592 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,591 a 1,604 euro/litro (no logo 1,576). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,486 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,486 a 1,498 euro/litro (no logo 1,473). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,732 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,692 a 1,798 euro/litro (no logo 1,628), mentre per il diesel la media è di 1,629 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra ... meteoweb.eu

