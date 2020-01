Architetti firmano per sviluppo Parco Nazionale Cilento, Vallo Diano e Alburni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Siglato giovedì 23 gennaio presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’accordo quadro fra il Parco e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno. L’accordo dà il via ad una stretta collaborazione fra i due Enti, ha diverse finalità, partendo dall’interesse di mettere in campo strategie e azioni comuni, utili al miglioramento delle attività di formazione, gestione integrata, pianificazione, conservazione e valorizzazione sostenibile di paesaggi culturali, dei centri storici e dei territori antropizzati che fatto parte del Parco. Tali azioni verranno attuate sia a livello formale che sostanziale, tenendo contro dei riconoscimenti UNESCO e delle convenzioni internazionali che sanciscono il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di ... anteprima24

