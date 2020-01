Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 08:15 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; PERMANE TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO ... romadailynews

