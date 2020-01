Affondo di Palacio a Salvini: “Mi fa schifo, sempre a mangiare”. Probabile bufala legata a Mihajlovic (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pesanti polemiche sui social a proposito di alcune dichiarazioni che Rodrigo Palacio avrebbe rilasciato nei confronti di Matteo Salvini. L’attaccante argentino del Bologna, più in particolare, sarebbe in totale disaccordo con le politiche del leader della Lega, al punto da schierarsi anche contro il suo allenatore, Sinisa Mihajlovic. Proprio oggi vi abbiamo parlato con un pezzo specifico dell’uscita del tecnico, capace di scatenare la reazione di un suo giocatore. Almeno sulla carta. Le presunte dichiarazioni di Palacio su Salvini A seguire trovate un virgolettato che sta girando sui social in questi minuti, a proposito dell’uscita presunta di Rodrigo Palacio nei confronti di Salvini, al punto da schierarsi pubblicamente contro Mihajlovic pur di esprimere il proprio risentimento nei confronti del leader della Lega: “Non son d’accordo con il mister, sará ... bufale

Affondo Palacio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Affondo Palacio